Главные анонсы 14 сентября

В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем.

Свердловский районный суд Красноярска рассмотрит иск Генпрокуратуры о взыскании акций компании «Сибэко» с бизнесмена Андрея Мельниченко.

Железнодорожный районный суд Красноярска проведет заседание по делу бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 млн руб. при строительстве метро в Красноярске.

В Савеловском суде Москвы состоится беседа по новому иску певца Егора Крида (Булаткина) к телеграм-каналу Mash о защите чести и достоинства, в котором он требует компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен провести очередной раунд диалога Белграда и Приштины на высоком уровне.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан с рабочим визитом.

В Москве пройдет заседание комиссии Минспорта по вопросу восстановления аккредитации Союза ММА России.

В Москве состоится премьера фильма «Барби».