Инвазивные виды наносят мировой экономике ущерб в $432 млрд в год

Рыбные места заросли водяными гиацинтами. Яйца певчих птиц поедают крысы. Трубы электростанции забиты моллюсками — дрейссенами. Линии электропередачи порваны коричневыми бойгами — слабоядовитыми змеями.

Это всего лишь несколько примеров экологического хаоса, вызванного инвазивными видами. Они расползаются, разлетаются, разбегаются по всему миру, а экономический ущерб от их распространения увеличивается вчетверо каждое десятилетие начиная с 1970 года.

86 исследователей из 49 стран четыре года оценивали глобальное воздействие 3500 инвазивных видов. Ученые пришли к выводу, что экономический ущерб составляет не менее 423 млрд долларов в год. Зарегистрированы также случаи вымирания местных растений и животных.

«Проблема есть, и она будет только серьезнее»,— уверена эколог Хелен Рой. Она сопредседатель Межправительственной научно-политической платформы Организации Объединенных Наций по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES).

Как ожидается, более высокие температуры, вызванные глобальным потеплением, будут способствовать дальнейшему распространению инвазивных видов.

Инвазивные виды — растения или животные, которые по воле судьбы или по преднамеренному умыслу человека попали в новую окружающую среду и приживаются в ней. Они часто наносят ущерб — и дикой природе, вытесняя эндемичные виды из пищевых цепочек, и хозяйству.

По данным ученых, смертоносные лесные пожары на Гавайях в августе были вызваны легковоспламеняющимися инвазивными травами, привезенными из Африки, чтобы обеспечить пастбищами скот.

Инвазивные виды комаров также могут распространять такие заболевания, как лихорадка денге, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, а также малярию.

Около трех четвертей негативного воздействия инвазивных видов происходит на суше, особенно в лесах, редколесьях и сельскохозяйственных угодьях. Наибольшее воздействие на окружающую среду часто оказывают животные, особенно хищники.

Однако избавиться от инвазивных видов после того, как они прижились, сложно.

На некоторых небольших островах удалось добиться успеха в искоренении инвазивных крыс и кроликов с помощью отлова и отравления. Но большие популяции, которые быстро размножаются, могут оказаться неподатливыми. А инвазивные растения часто оставляют свои семена в состоянии покоя в почве на долгие годы.

По мнению ученых, наиболее эффективными являются профилактические меры посредством пограничной биобезопасности и контроля импорта.

Ольга Грибова