Недружественный спор

Арбитражный суд Башкирии отказал банкротному ООО «ПСЙ» в обеспечении иска к ООО «Кроношпан ОСБ» в размере 902,3 млн руб. Истец просил запретить регистрационные действия с недвижимостью и транспортом компании, указывая, что «Кроношпан ОСБ» находится под контролем австрийского предпринимателя, а Австрия является недружественной страной. По информации «ПСЙ», Kronospan намерен передать весь российский бизнес в CausaFoundation, после чего планируется продажа российских активов. Однако доводы заявителя суд не убедили. По мнению юристов, наложение обеспечительных мер в таком споре маловероятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал конкурсному управляющему обанкротившегося ООО «ПСЙ» Айдару Валееву в принятии обеспечительных мер по иску к ООО «Кроношпан ОСБ» в размере 902,3 млн руб. Заявитель просил запретить регистрационные действия с транспортными средствами и недвижимым имуществом в пределах суммы исковых требований.

В заявлении управляющий «ПСЙ» пытался доказать, что обеспечительные меры направлены на защиту имущественных прав, интересов истца и его кредиторов — российских строительных компаний. Истец указал, что конечным бенефициаром «Кроношпан ОСБ» является гражданин Австрии Питер Кайндл. «Австрия входит в число недружественных стран Евросоюза, который с 9 апреля 2022 года ввел санкции на импорт продукции из России, включая товары из древесины, производимые ООО «Кроношпан ОСБ», говорится в заявлении.

Истец опасается, что в результате рассмотрения спора ответчик не будет располагать достаточным имуществом для удовлетворения требований. Согласно корпоративным сведениям, размещенным в интернете, Kronospan намерен передать весь российский бизнес в CausaFoundation, после чего планируется смена менеджмента и дальнейшая продажа российских активов, сообщил «ПСЙ».

Доводы «ПСЙ» суд не убедили. Нахождение ответчика под контролем иностранного юрлица, являющегося резидентом недружественного государства, не свидетельствует о намерении ответчика прекратить хозяйственную деятельность и не говорит о невозможности исполнения обязательств в будущем, указал суд. «Сама по себе продажа имущества ответчиком не дает оснований полагать, что исполнение решения суда в случае удовлетворения требований истца будет затруднено»,— говорится в определении.

ООО «ПСЙ» зарегистрировано в 2012 году в Уфе с уставным капиталом 5 млн руб. Компания специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий, принадлежит «ПСЙ холдинг» (90%, Нидерланды) и чешскому АО РSJ (10%). В 2021 году «ПСЙ» был признан банкротом. В настоящее время требования кредиторов, включенные в реестр, составляют более 440 млн руб., в том числе 12 млн руб. — задолженность по зарплате.

ООО «Кроношпан ОСБ» зарегистрировано в 2016 году в Уфимском районе, принадлежит ООО «Кроношпан ГМХ». Производит фанеру, древесные плиты и другие аналогичные материалы. В 2022 году чистая прибыль компании составила 2 млрд руб. при выручке 9 млрд руб.

Спорная задолженность образовалась по договору генподряда от 2016 года. «ПСЙ», как генподрядчик, до осени 2018 года выполнял комплекс работ по строительству второго этапа деревообрабатывающего комплекса ориентированно-стружечных плит (ОСБ) в Уфимском районе. По мнению «Кроношпан ОСБ», спор, по условиям договора, должен рассматриваться в арбитражном учреждении швейцарских палат в Цюрихе.

Во время первого рассмотрения иска в 2021 году арбитражный суд Башкирии встал на сторону ответчика и оставил заявление «ПСЙ» без рассмотрения, сочтя, что арбитражная оговорка в договоре является исполнимой. Однако апелляция и кассация пришли к выводу, что из-за тяжелого финансового положения «ПСЙ» разбирательство в Швейцарии затруднительно, поскольку еще необходимо выплатить третейский сбор. Невозможность рассмотрения спора в арбитражном суде в России делает невозможным взыскание с ответчика полагающихся истцу средств, которые должны быть направлены на расплату с кредиторами, отметили суды. Кроме того, сам «Кроношпан ОСБ» намерен включиться в реестр требований кредиторов «ПСЙ» с суммой задолженности в размере 756 млн руб. В итоге две судебные инстанции направили дело на рассмотрение в Уфу.

Айдар Валеев сообщил «Ъ-Уфа», что намерен подать апелляционную жалобу на определение об отказе в принятии обеспечительных мер. Задолженность «ПСЙ» перед «Кроношпаном ОСБ» образовалась, по его словам, из расчета суммы, необходимой для устранения недостатков, с чем истец не согласен: «Например, трещины в бетонных полах. Расчет был сделан таким образом, что заменить необходимо почти все полы на заводе, или протекание крыши — заменить всю крышу».

В мае текущего года по заказу ответчика эксперты Уфимского государственного нефтяного технического университета представили заключение о качестве выполненных работ на заводе. По словам Айдара Валеева, в экспертизе говорится о недостатках на 450 млн руб. «Согласно заключению, здание находится практически в аварийном состоянии. Тем не менее, акты ввода зданий в эксплуатацию были подписаны, завод давно и успешно работает. Кроме того, надо учитывать, что пошел шестой год, как объект был построен. Поэтому мы не согласились с выводами эксперта и заявили в суде о необходимости проведения повторной экспертизы, будем настаивать, чтобы она проводилась не в Башкирии»,— сообщил господин Валеев.

По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, применение обеспечительных мер маловероятно, поскольку позиция суда об отсутствии оснований для этого полностью соответствует практике арбитражных судов. «Предположение истца о том, что ответчик может прекратить деятельность в России, не является достаточным для этого основанием, поскольку «Кроношпан ОСБ» в процедуре ликвидации не находится. Что касается контроля над ответчиком лиц из «недружественных государств», подход к подобной ситуации был сформирован судами, например, в деле «Свинки Пеппы», когда суды прямо указали, что лицо, даже если оно зарегистрировано в «недружественном» государстве, за действия этого государства не отвечает»,— прокомментировал Роман Речкин.

Влада Шипилова