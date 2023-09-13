Экс-начальник отдела Выборгской таможни может лишиться имущества на 50 миллионов

После проведения антикоррупционной проверки Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) потребовала обратить в казну государства имущество экс-начальника отдела Выборгской таможни на сумму свыше 50 млн рублей. Речь идет о пяти объектах дорогостоящей недвижимости в Ленобласти и Санкт-Петербурге, а также двух автомобилей.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что бывший заведующий отделом таможенного оформления и контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска «Светогорск» не смог подтвердить законность доходов, на которые было приобретено имущество.

«Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров направил в Выборгский городской суд Ленинградской области исковое заявление, в котором потребовал обратить в доход государства пять объектов недвижимости и два автомобиля»,— говорится в сообщении СЗТП.

Как стало известно «Ъ-СПб», у правоохранителей возникли вопросы к экс-чиновнику по фамилии Сидоров — по поводу двух квартир в Петербурге, жилплощади и земельного участка в 15 соток в Выборге, дома на в береговой линии Финского залива (более 200 кв. м). Кроме того, таможенник не смог объяснить, как ему удалось на официальную зарплату приобрести в собственность автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Range Rover.

Андрей Кучеров

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