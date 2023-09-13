Белгородский «Завод премиксов №1» увеличил выручку до 18 млрд рублей

По итогам 2022 года белгородский «Завод премиксов № 1» (входит в холдинг «Приосколье») увеличил выручку на 53,4%: с 11,8 млрд до 18,1 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль ЗАО выросла в 2,4 раза: с 2,5 млрд до 6 млрд руб.

Себестоимость продаж в по итогам 2022 года составила 10 млрд руб., по итогам 2021-го — 8,2 млрд руб.

Дебиторская задолженность увеличилась с 849,4 млн руб. до 1,4 млрд руб. (на 63%), кредиторская — снизилась с 780 млн руб. до 585 млн руб. (на 25%).

«Завод премиксов №1» пострадал в ходе массированных обстрелов ВСУ с 5 мая по 23 июня. Из-за этого он временно приостановил работу, к 10 июля частично возобновил ее.

ЗАО «Завод премиксов №1» выпускает кормовые добавки. Основной профиль компании — производство лизина из зерна пшеницы. Предприятие стоимостью около 7 млрд руб. было запущено в 2015 году. По собственным данным компании, его мощность равняется 80 тыс. т в год. Директором является Алексей Балановский.

Алина Морозова

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