В Краснодаре при падении лифта с восьмого этажа пострадали двое детей

Три человека пострадали в результате падения лифта с восьмого этажа в краснодарском ЖК «Светлый» — двое детей и мужчина госпитализированы с травмами. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ведомство.

Инцидент произошел сегодня около 8 часов утра, в лифте находились четверо взрослых и двое детей в возрасте 3 и 4 лет. По данным следствия, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет. Прокуратура начала проверку деятельности ООО «Единый город», осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме.

По данным СМИ, жильцы ЖК «Светлый» много раз обращались в управляющую компанию с требованием отремонтировать лифты, которые часто ломались. Многоэтажный дом был введен в эксплуатацию в 2017 году.

Анна Перова, Краснодар