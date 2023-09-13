Обновление PS5 добавило поддержку SSD объемом 8 ТБ и другие функции

Японская компания Sony выпустила масштабное обновление консоли PlayStation 5, благодаря которому приставка получила поддержку SSD-накопителя емкостью до 8 ТБ (ранее было ограничение до 4 ТБ). Также PS5 получила поддержку технологии Dolby Atmos — совместимые с консолью медиасервисы смогут обновить свои приложения с поддержкой новой функции.

Появилась возможность использования вспомогательного контроллера, благодаря чему можно пользоваться вторым геймпадом как первым — это пригодится, например, если родитель хочет помочь ребенку пройти какой-то сложный момент в игре. Также теперь можно использовать сервис PS Remote Play на ТВ-приставках Google Chromecast с Google TV (4K) — это позволит транслировать видеоигры с PS5 или PS4 на устройства с Android TV 12.

Пользователи получили возможность отключить звуки при старте и выключении консоли, а также при переходе в режим ожидания. При необходимости громкость этих звуков можно отрегулировать. Обновленный режим геймпада DualSence позволит использовать тактильные триггеры при взаимодействии с интерфейсом консоли.

Появились новые голосовые команды «Hey, PlayStation, help» («Эй, PlayStation, помоги») для поиска страниц с информацией поддержки или «Hey, PlayStation, what`s new» («Эй, PlayStation, что нового») для получения сведений о новых функциях PS5. Были добавлены эмодзи-реакции на сообщения, также появилась функция предварительного просмотра трансляций других пользователей.

Евгений Федуненко