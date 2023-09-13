Часть Белгорода перекроют из-за крестного хода с мощами Александра Невского

В Белгороде 16 сентября пройдет крестный ход с мощами князя Александра Невского. Из-за этого на участках шести улиц ограничат движение транспорта и парковку. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Шествие начнется в 15:00 у Николо-Иоасафовского собора.

Остановку и стоянку транспорта запретят с 23:00 15 сентября до окончания мероприятия, движение — с 12:00 16 сентября. Ограничения коснутся участков следующих улиц:

Попова (от улицы 3 Интернационала до Гражданского проспекта);

Преображенской (от улицы Николая Чумичова до улицы Попова и у дома № 63б);

проспекта Славы (от Театрального проезда до улицы Попова);

Театрального проезда (от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара);

Свято-Троицкого бульвара (от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого);

50-летия Белгородской области (от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара).

Автомобилистам предлагают объезжать перекрытые зоны по улицам 3 Интернационала, Николая Чумичова, Гражданскому проспекту, улицам Попова и Победы, Театральному проезду, Свято-Троицкому бульвару и проспекту Богдана Хмельницкого.

Мощи Александра Невского пробудут в Белгороде до 18 сентября.

Алина Морозова

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