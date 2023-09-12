В Белгород доставят мощи Александра Невского; пройдет крестный ход

Мощи Александра Невского доставят в Белгород 16 сентября, сообщила Белгородская и Старооскольская епархия. Ковчег со святыней разместят в Николо-Иоасафовском соборе. Он пробудет там до 18 сентября.

В честь прибытия мощей в облцентре пройдет крестный ход. Его начало запланировано на 15:00 16 сентября у Николо-Иоасафовского собора. О перекрытии движения в связи с шествием мэрия облцентра пока не сообщала. Кроме того, на Троицкой площади у здания Белгородской метрополии 16 сентября пройдет Всенощное бдение, а 18-го — Божественная литургия.

12 сентября отмечается день памяти Александра Невского. Дата установлена в честь перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году.

Князь Александр Ярославович родился в 1220 году (по другой версии — в 1221-м) и скончался в 1263-м. В разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а затем великого князя Владимирского. Основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было примерно 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года. Впоследствии он прославился как политик и дипломат, однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения.

«Александр Невский канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся искренней глубокой верой и добрыми делами, а также православные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верными Христу»,— отметили в епархии.

Алина Морозова

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