В мэрии прокомментировали ситуацию с сорванным ремонтом в гимназии Оренбурга

Работы по капремонту кровли в гимназии №2 Оренбурга выполнены в полном объеме, занятия в учреждении начались с 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

«В настоящее время работы по капитальному ремонту кровли полностью завершены. Они были выполнены другой подрядной организацией досрочно. Образовательный процесс начался в гимназии своевременно и осуществляется в полном объеме»,– говорится в сообщении.

Глава подрядной фирмы заключил с гимназией №2 контракт на ремонт кровли здания. После этого сотрудник компании получил аванс на сумму свыше 2,3 млн руб., создал видимость начала работ, разобрал часть крыши и скрылся с деньгами.

В начале сентября Генпрокуратура РФ вмешалась в ситуацию – главе надзорного ведомства Оренбургской области было поручено ускорить расследование дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с ремонтом в местной гимназии.

Ани Айвазян