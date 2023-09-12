Генпрокуратура РФ вмешалась в ситуацию с сорванным ремонтом в гимназии Оренбурга

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин поручил главе надзорного ведомства Оренбургской области ускорить расследование дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с ремонтом в местной гимназии. Поручение было дано во время рабочего визита представителя Генпрокуратуры РФ в столицу региона. Об этом сообщает надзорное ведомство Оренбуржья.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

«Николай Шишкин поручил прокурору Оренбургской области осуществлять постоянный контроль за ходом расследования данного уголовного дела с целью привлечения к уголовной ответственности виновных»,— говорится в сообщении.

Также заместитель генерального прокурора РФ «потребовал принять исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба», сообщает ведомство.

Речь идет о второй гимназии. Глава подрядной фирмы заключил с учреждением контракт на ремонт кровли здания. После этого сотрудник компании получил аванс на сумму свыше 2,3 млн руб., создал видимость начала работ, разобрал часть крыши и скрылся с деньгами.

Георгий Портнов