Металлу готовят антикоррозийную обработку

В индустриальном парке «Масловский» компания «Дорхан-столица» намерена построить первый в Воронежской области завод по антикоррозийной обработке конструкций из металла. Проект стоимостью 1,14 млрд руб. одобрил губернатор. По словам руководителя областного департамента экономического развития Данила Кустова, предприятие будет обеспечено заказами, а у местных потребителей сократятся затраты на логистику.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с генеральным директором компании «Дорхан-столица» Яном Янушкевичем дал старт новому проекту по строительству первого в регионе завода по антикоррозийной обработке конструкций из металла.

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,14 млрд руб. Поступления в бюджет за первые восемь лет работы завода составят около 150 млн руб. На предприятии будет создано 140 новых рабочих мест в первый год работы, а в перспективе после выхода на полную мощность — более 200.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Завод планирует обрабатывать до 40 тыс. тонн металлоконструкций в год методом горячего цинкования. По словам Яна Янушкевича, сейчас в Воронежской области аналогичного производства нет, а ближайшее находится в 400 км.

Руководитель департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов отметил, что проект открывает совершенно новые возможности для местных компаний. «Они смогут повысить эффективность своей работы за счет сокращения затрат на логистику. Спрос на такую продукцию в настоящее время значителен и в строительной отрасли, и в сельском хозяйстве, и в машиностроении. Таким образом, производитель будет обеспечен стабильными заказами», — пояснил он.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По словам Данила Кустова, строительство завода будет идти в рамках стратегического проекта «Новая индустриализация» и внесет ощутимый вклад в развитие экономики региона.

Это уже второй проект компании «Дорхан», который сопровождает Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию. Ранее инвестору начали помогать со строительством завода минеральной ваты.

В ближайшее время состоится заседание экспертного совета, на котором будет принято окончательное решение о выделении компании участка в индустриальном парке «Масловский».