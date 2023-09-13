Суд прекратил дело против арендатора сгоревшей «Невской мануфактуры»

В Санкт-Петербурге мировой судья прекратил из-за истечения срока давности уголовное дело в отношении руководителя компании РИФ Игоря Пеховского, чья фирма арендовала помещения для производства лодок в сгоревшем комплексе «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Бизнесмену инкриминировали уничтожение чужого имущества более чем на 859 млн руб. (ст. 168 УК РФ).

«В судебном заседании адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования с учетом того, что с момента совершения преступления прошло более двух лет»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов.

Прокуратура против прошения стороны защиты не возражала. Представители потерпевших оставили разрешение ходатайства на усмотрение суда.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Игорь Пеховский арендовал в «Невской мануфактуре» 15 нежилых помещений, где организовал производство надувных лодок из поливинилхлорида с использованием горючих эпоксидных смол и легковоспламеняющихся жидкостей. В материалах дела говорится, что подсудимый при этом знал: помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности, однако в день пожара «действовал небрежно», продолжая руководить производством.

При этом в ходе судебного разбирательства АО «Невская мануфактура» заявила гражданский иск на 1,54 млрд, а ООО «Протонспб» — на 585 тыс. руб.

Сейчас по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), судят гендиректора «Невской мануфактуры» Алексея Михневича и его заместителя Максима Макеева.

Подробнее о деле — в материале «Пожар в "Невской мануфактуре" возложили на двоих».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург