Access Now: телефон издателя «Медузы» Тимченко был взломан с помощью Pegasus

Некоммерческая организация Access Now, занимающаяся защитой прав граждан в цифровом пространстве, и канадская исследовательская лаборатория The Citizen Lab, специализирующаяся на вопросах информационной безопасности и прав человека, выявили в телефоне издателя «Медузы» (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко программу-шпион Pegasus, разработанную израильской компанией NSO Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Тимченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Галина Тимченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает Access Now, госпожа Тимченко 22 июня 2023 года получила уведомление от компании Apple о том, что на ее iPhone могла быть совершена атака со стороны «проправительственных хакеров». На следующий день техслужба издания обратилась в Access Now с просьбой проверить телефон на наличие шпионского ПО. Сообщается, что специалисты Access Now совместно с сотрудниками The Citizen Lab проверили iPhone госпожи Тимченко и выяснили, что он был заражен шпионской программой Pegasus 10 февраля 2023 года. Вирус мог находиться в телефоне несколько дней или недель после этого, отметили в организации.

«Я не знаю, что те, кто стоит за взломом Pegasus, могли найти на моем устройстве. (Скорее всего.— ''Ъ'') ничего. Я давно установила очень жесткие границы для своей цифровой и обычной жизни»,— приводит Access Now слова госпожи Тимченко.

Pegasus — шпионское ПО, которое можно незаметно установить на мобильный телефон под управлением некоторых версий мобильных операционных систем Apple и iOS, например, через мессенджер WhatsApp, iMessage или СМС. Pegasus позволяет получить доступ к сообщениям, фотографиям, электронной почте, контактам и данным GPS телефона. Кроме того, на зараженном устройстве можно незаметно включить камеру, микрофон и записать телефонный разговор.

Access Now сообщает, что в день заражения госпожа Тимченко находилась в Берлине. На следующий день, 11 февраля, она присутствовала в столице ФРГ на встрече с представителями эмигрировавших из России СМИ. Мероприятие организовал проект «Редколлегия», на встрече журналисты обсуждали юридические риски, связанные с получением в РФ статусов иностранного агента и нежелательной организации, передает Access Now.

Как сообщает Access Now, разработчик Pegasus, израильская NSO Group, уверяет, что продает программу только государственным структурам. Комитет ЕС по расследованию использования Pegasus для слежки утверждает, что в Евросоюзе доступом к программе обладают ведомства в 14 странах.

По информации Access Now, у госструктуры Латвии, в которой находится редакция «Медузы», есть доступ к Pegasus. Однако, по данным The Citizen Lab, Латвия не была замечена в использовании шпионской программы за пределами страны.

В Германии, где проходила встреча журналистов, на которой была Тимченко, заказчиком Pegasus является полиция, а не спецслужбы, утверждает исследовательская лаборатория.

Активно пользуются Pegasus за пределами своих стран два ведомства — Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и неназванное правительственное агентство Эстонии, отмечает The Citizen Lab.

Access Now называет предполагаемыми клиентами Pegasus также Азербайджан, Казахстан и Узбекистан и утверждает, что спецслужбы этих стран могли заразить телефон госпожи Тимченко по просьбе России. Однако The Citizen Lab подчеркивает, что никаких доказательств этому нет, а Азербайджан и вовсе не имел доступа к Pegasus в указанный период. Кроме того, по данным лаборатории, нет никаких доказательств и признаков того, что израильская шпионская программа находится в распоряжении спецслужб РФ. В 2021 году NSO заявила, что Россия пыталась купить Pegasus, но ей было отказано.

Эрдни Кагалтынов