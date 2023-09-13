Первую в Нижнем Новгороде экотропу обустроили в Бурнаковской низине

В Бурнаковской низине завершилось строительство первой в Нижнем Новгороде экотропы. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

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План экотропы разработала компания «МСК Проект» за 596,9 тыс. руб. Благоустройством занималось нижегородское ООО «Гамма». За 7 млн руб. подрядчик устроил на экотропе дорожки из гранита, установил качели с видом на озеро, лавочки и новые мостики. На участке появились информационные стенды об особенностях местной природы.

Бурнаковская низина — участок в Московском районе Нижнего Новгорода. Ранее территория была застроена промышленными предприятиями, там располагался пруд-накопитель кислых гудронов. Позже около этого места на Волге стали появляться нефтяные пятна.

Следующая экотропа может появиться у реки Борзовка, мэр пообещал проработать возможность ее создания. Как писал «Ъ-Приволжье», на благоустройство берегов реки выделено 155 млн руб., еще 92 млн руб. направят на ликвидацию прямых стоков канализации в водоем. Сейчас русло Борзовки расчищают осужденные нижегородской колонии-поселения №15, на это выделено 42,6 млн руб.

Елена Ковалева