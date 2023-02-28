Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Согласован проект благоустройства экотропы в Бурнаковской низине

Департамент экономического развития Нижнего Новгорода согласовал проектно-сметную документацию на обустройство экотропы в Бурнаковской низине. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Экотропа в Бурнаковской низине станет первой в городе. План разработала компания «МСК Проект» за 596,9 тыс. руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в мэрии.

На создание экотропы необходимо 7,3 млн руб. Проект предусматривает обустройство территории, установку арт-объектов и информационных щитов о городской флоре и фауне. Также планируется отремонтировать пешеходный мостик и устроить около озера смотровую площадку. После выбора подрядчика благоустройство рассчитывают завершить за два месяца.

Бурнаковская низина – участок в Московском районе Нижнего Новгорода. Ранее территория была застроена промышленными предприятиями, там располагался пруд-накопитель кислых гудронов. Позже около этого места на Волге стали появляться нефтяные пятна.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...