Согласован проект благоустройства экотропы в Бурнаковской низине

Департамент экономического развития Нижнего Новгорода согласовал проектно-сметную документацию на обустройство экотропы в Бурнаковской низине. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Экотропа в Бурнаковской низине станет первой в городе. План разработала компания «МСК Проект» за 596,9 тыс. руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в мэрии.

На создание экотропы необходимо 7,3 млн руб. Проект предусматривает обустройство территории, установку арт-объектов и информационных щитов о городской флоре и фауне. Также планируется отремонтировать пешеходный мостик и устроить около озера смотровую площадку. После выбора подрядчика благоустройство рассчитывают завершить за два месяца.