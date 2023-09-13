Подросток, напавший на сотрудников школы в Красном Десанте, взят под стражу

Школьник, напавший на сотрудников школы в хуторе Красный Десант, взят под стражу, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

«Сегодня, по ходатайству следователя, судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения виде заключения под стражу»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, 15-летний подросток, намереваясь отомстить своему учителю, пришел в школу с кухонным ножом и в маске. Он ранил трех человек, которые попытались остановить его у входа в учебное заведение. Глава региона, сообщив о происшествии, отметил, что подросток имел психическое заболевание. По факту происшествия расследуется уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Анастасия Назарова