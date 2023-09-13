Вице-премьер Илшат Тажитдинов может стать депутатом Курултая Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», одно из мест в Курултае Башкирии может получить вице-премьер правительства Илшат Тажитдинов. К нему перейдет мандат руководителя молодежного центра Бижбулякского района Эльвиры Тикшаевой, избранной по партийному списку. Сама госпожа Тикшаева намерена отказаться от места в парламенте.

Первый секретарь рескома КПРФ, действующий депутат Курултая Юнир Кутлугужин сообщил «Ъ-Уфа», что депутат горсовета Уфы Артур Шайнуров отказался от мандата в Курултае Башкирии. Вместо него депутатскую карьеру в парламенте республики продолжит генеральный директор ООО «Розничная и оптовая торговля» Игорь Семенов.

ЦИК Башкирии пока не опубликовала официальный список депутатов парламента республики нового созыва, но некоторые СМИ опубликовали их фамилии. Среди победителей, в частности, указаны глава Башкирии Радий Хабиров, министр образования региона Айбулат Хажин и председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Чиновники должны будут отказаться от мандатов или уволиться с работы в госведомствах. Кроме них в списке значатся карикатурист Камиль Бузыкаев, спортсмен Джефф Монсон, руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев.

Наталья Балыкова

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