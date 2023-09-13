В Петербурге прошло первое заседание Заксобрания в новом парламентском году

В среду, 13 сентября, в Мариинском дворце состоялось первое в новом парламентском году заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Заксобрания Петербурга Фото: Пресс-служба Заксобрания Петербурга

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», заседание ЗакСа прошло без спикера Александра Бельского и вице-спикера Павла Иткина. Про господина Бельского известно, что он находится в рабочей командировке. Провел заседание второй вице-спикер Николай Бондаренко.

Парламент заседал в обновленном зале — на столах депутатов появились мониторы, на которых должна отображаться полезная информация.

В первый день осенней сессии депутаты приняли за основу инициативу Смольного о распространении льгот, предусмотренных петербургским законодательством для социально ориентированных НКО. Также городские парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о трехлетних бюджетах для муниципалитетов и поддержали законопроект о расширении перечня источников пополнения дорожного фонда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания в первом чтении также одобрили законопроект о расширении аппаратов мировых судей города.

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