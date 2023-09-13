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В Липецке глава логистической компании получил 400 тысяч рублей штрафа за уклонение от уплаты налогов

Советский районный суд Липецка оштрафовал на 400 тыс. руб. директора логистической компании за уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщило региональное управление СКР.

Имя фигуранта не раскрывается. По словам источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, речь идет о Викторе Быстрове. По данным Rusprofile, он управляет и владеет липецкими ООО «Логист» (деятельность автомобильного грузового транспорта) и ООО «Автоглобус» (деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками).

Суд установил, что директор, будучи ответственным за бухгалтерский и налоговый учеты предприятия, а также соблюдение действующего законодательства РФ, уклонился от уплаты налогов. Он внеся заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за четвертый квартал 2016 года и 2017 год и, таким образом, не доплатил в бюджет почти 90,5 млн руб.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками липецким управлением Федеральной налоговой службы. В ходе предварительного следствия фигурант признал вину и возместил часть причиненного ущерба — 18 млн руб.

Пресс-служба судебной системы Липецкой области уточнила, что управление ФНС также заявило гражданские иски о взыскании имущественного ущерба в сумме свыше 85 млн руб.. Кроме того, прокуратура в интересах РФ и неопределенного круга лиц добивается взыскания более 2 млн имущественного ущерба.

О спорах тамбовского бизнеса из-за досрочной отправки материалов следствию по делам о налогах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «С правом передачи».

Александр Прытков

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