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В Тольятти два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя авто

Смертельная авария произошла в Тольятти в среду днем. Происшествие случилось в Комсомольском районе города в 12:20 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, водитель 1946 года рождения ехал за рулем машины «ВАЗ-21114» по Поволжскому шоссе и в районе дома №5 при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу двигавшемуся по встречной полосе автомобилю Datsun под управлением водителя 1999 года рождения. Машины столкнулись, и от удара ВАЗ отбросило на световую опору.

В результате ДТП водитель и пассажир этой машины скончались на месте. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку.

Ранее в Новокуйбышевске LADA Vesta врезалась в бордюр и отлетела на SsangYong. Причиной происшествия стало ухудшение самочувствия водителя отечественного авто.

Георгий Портнов

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