В Новокуйбышевске LADA Vesta врезалась в бордюр и отлетела на SsangYong

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием отечественного и китайского автомобилей. Происшествие случилось во вторник утром в 7:40 (MSK+1) на ул. Садовая. Об этом сообщает городское МВД.

Фото: МВД Новокуйбышевск

Правоохранители установили, что водитель LADA Vesta 1963 года рождения ехал от Самарского шоссе в сторону ул. Суворова. В пути ему стало плохо, он не справился с управлением и врезался в бордюр.

После этого отечественное авто отбросило на встречную полосу, и оно столкнулось с машиной SsangYong. Водитель LADA Vesta был передан медикам.

Ранее в Самарской области столкнулись трактор и асфальтоукладчик. В результате аварии пострадал один человек.

Георгий Портнов