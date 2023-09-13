Под Петербургом откроют новое гастрономическое пространство

В жилом районе «А101 Всеволожск» появится новое гастрономическое пространство PROеду. Его разместят на основном променаде строящегося объекта, сообщили «Ъ-СПб» в московской девелоперской компании ГК «А101», реализующей этот проект.

Все предприятия общепита предполагается расположить в одной локации, объединив их в специальную рекреационно-развлекательную зону. В гастрономическом пространстве откроется большой городской ресторан на 60-80 мест, семейное кафе на 50 мест, небольшая пекарня и ряд кафе, которые также смогут работать на вынос.

Жилой комплекс «А101 Всеволожск» возводится в южной части города Всеволожск на участке 12,9 га. Здесь будет построено 119,5 тыс. кв. м жилья, 7,4 тыс. кв. м объектов сервисно-бытовой, спортивной и развлекательной инфраструктуры, а также школа и два детских сада.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК «А101» утвердила проект школы на 920 учеников в Лаголовском сельском поселении в Ленинградской области.

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