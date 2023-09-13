Претендент на пост главы Верховного суда Татарстана снял свою кандидатуру

Заместитель председателя Шестого кассационного суда Радик Габдуллин, который был рекомендован Высшей квалификационной коллегией судей на пост председателя Верховного Суда Татарстана, добровольно снял свою кандидатуру. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он пояснил, что что «это произошло сегодня прямо перед началом заседания Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей».

По словам Александра Хинштейна, «очевидно, самоотвод — стал вынужденной мерой». «Ранее я направил во все инстанции целый ряд собранных мной материалов в отношении Габдуллина: о конфликте интересов, сокрытии имущества от декларирования и т.п. Большинство этих фактов также были преданы мной огласке. При таких обстоятельствах президентская комиссия вряд ли его поддержала бы»,— полагает парламентарий.

Напомним, в феврале 2023 года Высшая квалификационная коллегия рассмотрела пять кандидатур на пост главы татарстанского суда. Она отдала предпочтение заместителю председателю Шестого кассационного суда в Самаре Радику Габдуллину, который в прошлом возглавлял Советский райсуд Казани. Ожидалось, что в конце мая его кандидатуру рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ, однако заседание до сих пор не состоялось.

С 2011 года Верховный суд Татарстана возглавлял Ильгиз Гилазов. Второй шестилетний срок истек у него в мае этого года. На третий срок Ильгиз Гилазов претендовать не стал. И.о главой суда стал его зампред Эдуард Каминский.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"