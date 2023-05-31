С председателем вышла заминка

Вчера Верховный суд (ВС) Татарстана остался без председателя — Ильгиз Гилазов ушел в отставку по истечении срока полномочий, а кандидатура нового главы до сих пор не одобрена кадровой комиссией при президенте РФ. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на этот пост Радика Габдуллина — заместителя председателя кассационного суда в Самаре. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал проверить его деятельность. В результате пока ВС Татарстана в качестве и.о. возглавил заместитель председателя Эдуард Каминский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда Татарстана стал Эдуард Каминский — заместитель главы этого суда по административным делам. Об этом вчера на заседании комитета Госсовета по законности сообщил его руководитель Шакир Ягудин. Депутат подчеркнул, что бывший глава суда Ильгиз Гилазов в понедельник «ушел в почетную отставку». «Его проводили очень тепло, основательно. Все течет своим чередом»,— отметил господин Ягудин.

Напомним, Ильгиз Гилазов занимал пост главы ВС Татарстана последние 12 лет. Свою карьеру он начал в 1987 году, сначала — судьей Бауманского района Казани, затем — республиканского суда. С 1996 года Ильгиз Гилазов был заместителем председателя Верховного суда республики. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев назначил господина Гилазова на первый срок в качестве главы ВС Татарстана. В 2017 году назначение на второй шестилетний срок он получил от президента страны Владимира Путина. На третий срок Ильгиз Гилазов претендовать не стал. В этом году ему исполнилось 66 лет.

В феврале 2023 года Высшая квалификационная коллегия рассмотрела пять кандидатур на пост главы татарстанского суда. Среди них были заместители господина Гилазова Максим Беляев и Айдар Галиакберов, а также судьи ВС Татарстана Эдуард Абдуллин и Айрат Миннуллин. Но коллегия отдала предпочтение заместителю председателю Шестого кассационного суда в Самаре Радику Габдуллину, который в прошлом возглавлял Советский райсуд Казани. Ожидалось, что в конце мая его кандидатуру рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ, однако заседание до сих пор не состоялось.

«Кадровая комиссия должна вынести решение по Габдуллину. Если положительное, то недели через 2-3 назначат»,— сказали „Ъ“ в пресс-службе ВС Татарстана. Там предположили, что заседание комиссии может состояться в июне.

В начале 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру и в ВККС в отношении Радика Габдуллина. Парламентарий утверждал, что 21-летний сын судьи Дамил спровоцировал «пьяную драку» у ночного клуба в Казани 25 декабря прошлого года, однако уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) было возбуждено в отношении его визави, которого отправили под арест. К депутату обратилась «мать арестованного парня». Казанский адвокат Руслан Нагиев предполагал, что если будет доказано, что аресту и уголовному преследованию содействовал Радик Габдуллин, то он не сможет рассчитывать на пост председателя ВС Татарстана.

Кроме того, Александр Хинштейн высказывал претензии к самому председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. В апреле президиум Высшей квалификационной коллегии судей РФ создал комиссию для проверки информации, касающейся покупки судьей земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet. В итоге в мае полномочия господин Ефанова были прекращены досрочно.

Получить комментарий у господина Хинштейна о том, связана ли отсрочка назначения нового председателя ВС Татарстана с инициированной им проверкой, „Ъ“ вчера не удалось.

Политолог Сергей Сергеев считает, что «определенная задержка в назначении может быть» по техническим причинам: «Татарстан — лишь один из регионов России».

При этом эксперт не исключил, что Ильгиз Гилазов может продолжить работу, но уже не в качестве судьи, а главой конституционного совета, который могут создать при парламенте республики (право создавать такие советы у регионов появилось после упразднения конституционных судов в субъектах РФ). На прошлой неделе глава Татарстана Рустам Минниханов сказал судьям ВС, что господин Гилазов «никуда далеко не уходит», а «будет недалеко от вас, рядом».

Кирилл Антонов