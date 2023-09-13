На Кубани к зиме подготовили более 400 км линий электропередачи

В шести муниципалитетах Кубани к зиме подготовили более 400 км линий электропередачи. Как сообщает пресс-служба администрации региона, работы специалисты компании «Россети Кубань» провели в Армавире, Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах.

Как сообщает врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, кубанские энергетики заменили 35 км провода, 680 опор ЛЭП и 3,4 тыс. изоляторов. Улучшение качества электроснабжения почувствуют более 600 тыс. жителей восточных районов края. Надежность сетей увеличится на расположенных на этой территории социально значимых объектах промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, специалистам удалось расчистить от растительности 32 га территории в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Благодаря этому повысится безопасность функционирования оборудования во время неблагоприятных метеорологических условий.

Валерия Каманина

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