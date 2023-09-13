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Коммерсантъ FM
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Аркадий Ротенберг инвестирует 129 млрд руб. в создание курортов в России

Аркадий Ротенберг в ближайшие пять лет намерен вложить более 129 млрд руб. в туристические проекты на территории России. Ключевыми проектами он назвал курортные и рекреационные территории «нового формата» в Южном и Сибирском федеральных округах.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как пояснил бизнесмен РБК, проекты территорий «нового формата» будут включать строительство отелей, апартаментов, аквапарков, развлекательной и оздоровительной инфраструктуры во всех ценовых сегментах. Также предполагается провести благоустройство общественных пространств, пляжей и эко-маршрутов, и часть этих пространств при согласии местных властей сделают общедоступной.

По словам господина Ротенберга, первые очереди курортов запустят в 2026 году в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае. Он заверил, что акцент сделают на «доступном предложении» в отелях категории три-четыре звезды «на любой вкус и кошелек». В Крыму курорты построят на месте советских санаториев на южном берегу полуострова, которые предприниматель купил под реконструкцию в 2019 году. В Краснодарском крае планируется расширить присутствие в Геленджике за счет «создания новой комфортной туристической среды». Детали проектов в Сибирском федеральном округе не приводятся.

Аркадий Ротенберг добавил, что видит высокий потенциал для создания комплексных курортов для семейного отдыха на Дальнем Востоке. «Сейчас смотрим на несколько потенциальных площадок в Приморском крае»,— уточнил бизнесмен.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что к 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Предполагается, что эти курорты позволят создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

Лаура Кеффер

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