В «Школе 800» пройдет чемпионат по оказанию первой помощи среди детей

В Нижнем Новгороде 15-16 сентября на площадке «Школы 800» пройдет региональный чемпионат по оказанию первой помощи, соревноваться в котором будут дети от 6 до 17 лет. По данным областного правительства, всего в чемпионате примут участие 250 школьников.

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Перед чемпионатом дети прошли обучение по оказанию первой помощи. Им показали технику сердечно-легочной реанимации и рассказали о средствах ухода за маломобильными гражданами, объяснили, как помочь человеку при удушье, сделать искусственное дыхание и остановить кровотечение.

По итогам чемпионата будет определена лучшая команда, которая примет участие в федеральном этапе чемпионата в Москве.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в нижегородских образовательных учреждениях прошли учения, в ходе которых педагоги и учителя отрабатывали навыки повеления в случае обнаружения взрывных устройств, атаки беспилотников и нападения террористов.

Андрей Репин