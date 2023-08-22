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Нижегородские школы научатся реагировать на стрелков и беспилотники

Образовательные учреждения Нижегородской области начали подготовку к общероссийским учениям по противодействию террористическим угрозам. По данным областного минобразовния, тренировки пройдут в конце августа, в них примут участие все государственные и не менее 50% муниципальных учреждений образования.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В ходе учений будет отработан алгоритм действий при вооруженном нападении или при необходимости обнаружить взрывное устройство. Сценарии подробно описаны в письме на 33 листах, которое направлено в учебные заведения.

В документе, в частности, описаны действия сотрудников при атаке беспилотника со взрывчаткой. Директор школы в первую очередь обязан проинформировать оперативные службы и свое непосредственное руководство. Он должен организовать эвакуацию сотрудников и учащихся, выставить на безопасном расстоянии наблюдение за опасной зоной. Если беспилотник доставил несколько взрывных устройств, но сработало только одно, директор обязан любым способом проинформировать об опасности людей, находящих поблизости. Учащиеся в случае ЧП должны отключить средства связи и следовать указаниям сотрудников школы и охраны.

Подробные алгоритмы расписаны для ситуаций, когда на школу нападают вооруженные огнестрельным оружием или «коктейлями Молотова», происходит захват заложников или в здании обнаружено взрывное устройство. В документе также приводится сравнительная таблица безопасных расстояний на случай, если обнаружено взрывное устройство: от 50 м для гранаты РГД-5 до 1,2 км для грузовика, начиненного взрывчаткой.

Как писал «Ъ-Приволжье», зимой и весной 2023 года нижегородские школы, колледжи и техникумы атаковали «телефонные террористы». Ни в одном из случаев сообщение о взрывном устройстве не подтвердилась, но учебный процесс был нарушен.

Андрей Репин

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