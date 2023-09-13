«Наслаждаться футболом, который они показывали, было сложно»

Сборная РФ по футболу на выезде сыграла вничью с Катаром (1:1). Причем от поражения национальная команда спаслась в последний момент. Встреча прошла в городе Эль-Вакра. Хозяева открыли счет на 70-й минуте. А россияне забили ответный гол лишь под самый конец матча. В составе сборной отличился защитник самарского клуба «Крылья Советов» Александр Солдатенков. Главный тренер команды Валерий Карпин признал, что результат матча болельщики могут посчитать неудовлетворительным. А также отметил, что его подопечные испытывают проблемы с мотивацией. За развитием событий на поле следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Начиналось все очень перспективно и многообещающе. Для болельщиков сборной России, разумеется. Первые 15 минут команда показывала быстрый футбол, искала счастья в атаке. Казалось, что предсказывавшие скучный матч с небольшим количеством забитых мячей будут посрамлены, но нет. После яркого стартового отрезка болельщики, наконец, начали узнавать родную команду. Все пошло неспешно и без огонька. Причем в этот раз даже на жару было сложно пенять. На стадионе было прохладно из-за кондиционеров, что отмечал корреспондент «Первого канала» Роман Гутцайт:

«На стадионе достаточно холодно, потому что работает система кондиционирования и отверстия, из которых идет холодный воздух, находятся под каждым креслом на этом стадионе. Так что болельщики чувствуют себя достаточно комфортно. Кто-то ежится от холода. Вижу, что некоторые даже курки надевают, чтобы хоть как-то себя согреть».

Кстати, российские болельщики на трибунах стадиона в Катаре тоже были. Их собралось около 150 человек. Но основанная аудитория, конечно, болела за команду Валерия Карпина у телеэкранов. Все-таки прямой репортаж из Катара шел на федеральном канале. После перерыва тренерский штаб сделал ряд замен. Появились спартаковцы Даниил Хлусевич и Александр Соболев, динамовец Дмитрий Скопинцев и армеец Иван Обляков.

В итоге заменили даже вратаря — вместо Матвея Сафонова вышел Илья Лантратов. Но кончился этот креатив печально. Катар провел классную атаку и забил гол. Комментатору Денису Казанскому оставалось лишь с досадой обыгрывать почти сказочную фамилию автора забитого мяча:

«Как будто кто-то лампу потер. Так волшебно полетел этот мяч, точно в голову Ахмеда Алааэлдина, и дальше Илья Лантратов вот так отмечает свой дебют».

К счастью, этот гол серьезно взбодрил сборную России, и футболисты, наконец, проснулись. Возможно, наслаждаться футболом, который они показывали, было сложно, но зато появилось желание и спортивная злость. Задавать вопрос, почему так нельзя было играть весь матч, бессмысленно. В такие минуты последнее время обычно звучит фраза «все всё понимают». Хотя не сомневаюсь, что большинству болельщиков ближе позиция Артема Дзюбы, которую он не раз обозначал:

«Если вы собираетесь, и вся общественность России смотрит, так будьте любезны, выиграйте любой матч. Хоть против Камбоджи вы играете, хоть против сборной мира — умрите, но попытайтесь победить».

Именно такой футбол сборная выдала в концовке матча, и одна из атак на последних минутах все-таки завершилась взятием ворот неуступчивой сборной Катара. Делать какие-то далеко идущие выводы после финального свистка этой товарищеской встречи вряд ли кто-то будет. Хотя эмоциональное заявление Валерия Карпина, который после завершения встречи порекомендовал российским футболистам уезжать в иностранные клубы, наверняка без обсуждения не останется.

Что же касается ощущений от игры сборной, то они вот уже в который раз неоднозначные. С одной стороны, вроде спасение в сложной игре, а, с другой, когда видишь, что российские футболисты включаются всерьез только когда это необходимо, возникает вопрос: зачем нужны такие встречи?

С другой стороны, альтернативы нет, и ко всему происходящему, наверное, нужно просто привыкнуть. Все-таки впереди очередной тур РПЛ, где игроков сборной ждут важные официальные матчи за клубы. Так что в игре, которая ничего не решает, и за 30 активных минут сборной, видимо, нужно сказать спасибо.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".