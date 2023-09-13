Посадивший жену на цепь житель Удмуртии попытался оспорить приговор суда

В Удмуртии Сарапульский районный суд не изменил приговор в отношении мужчины, которого ранее осудили за приковывание своей супруги цепью. Его признали виновным в незаконном лишении человека свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в апреле на территории дома семейной пары. Мужчина избил свою супругу, после чего обмотал вокруг тела женщины цель и закрепил металлическим болтом на системе отопления. После этого он запер дверь на навесной замок и направился на заработки в другой регион. Мировой суд приговорил мужчину к году ограничения свободы, а также запретил менять место жительства и выезжать за пределы Каракулинского района.

Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляцию. Суд в ее удовлетворении отказал.