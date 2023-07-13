Посадившего супругу на цепь жителя Удмуртии приговорили к году ограничения свободы

В Удмуртии суд вынес приговор жителю Каракулинского района, который посадил на цепь свою супругу и уехал на заработки в соседний регион. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчину признали виновным в незаконном лишении человека свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ).

В апреле мужчина дома избил жену, после чего взял металлическую цепь, обмотал ее вокруг тела женщины и закрепил металлическим болтом с гайкой на системе отопления. Затем закрыл входную дверь на навесной замок и ухал на заработки в соседний регион.

Женщина в течение пяти часов не могла двигаться, однако она сумела добраться до телефона и связаться с полицией.

Суд назначил мужчина наказание в виде ограничения свободы на год, а также запретил менять место жительства.