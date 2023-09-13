На 3% подорожал бензин в Новосибирской области в августе

В Новосибирской области всего за месяц – с июля по август бензин подорожал на 3,2%, сообщает Новосибирскстат. За год – с августа 2022-го по август 2023-но цена выросла на 11%. Сегодня средняя стоимость бензина составляет 52,6 руб., в январе она была – 47,6 руб. Топливо марки АИ-92 сегодня стоит 50,3 руб. в среднем, в январе стоимость достигала – 45,8 руб. АИ-95 стоит 54,5 руб., полгода назад – 49 руб., АИ-98 стоит 66,1 руб., в январе – 59,8 руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что новосибирское УФАС начало проверку экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз. Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

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Лолита Белова