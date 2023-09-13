В Снежинске все школы закрывают на карантин из-за ОРВИ

Во всех школах Снежинска Челябинской области с 14 сентября вводится карантин в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ. Также закрываются учреждения дополнительного образования, где учебный процесс проходит в закрытых помещениях, сообщает пресс-служба администрации города.

Учебный процесс будет приостановлен как минимум до 20 сентября. По данным межрегионального управления №15 ФМБА России, с 4 по 10 сентября в городе зарегистрировано 394 случая ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей это на 37,6% больше, что указывает на осложнение эпидемической обстановки. На сегодня из-за отсутствия более 20% учащихся две школы уже закрыты на карантин. Также учебный процесс приостановлен в 37 классах четырех организаций. Помимо этого, введены карантинные мероприятия в трех детских садах.

Вакцинация против гриппа в Снежинске началась 21 августа. Сейчас привито 365 человек, из них 40 детей.