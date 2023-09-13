В Оренбуржье адвокат обвиняется в хищении 2 млн рублей

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката. Ему инкриминируется хищение двух млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, адвокат в период с апреля 2020 по август 2021 года на территории Оренбурга путем обмана своего подзащитного, который являлся обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования, убедил его в необходимости передачи денежных средств в размере двух млн руб.»,– говорится в сообщении.

Обвиняемый обещал передать деньги силовикам, выяснили правоохранители. Юрист утверждал, что за указанную сумму мера пресечения в виде ареста его подзащитного будет заменена на более мягкую.

При этом, как выяснили следователи, действия доверителя будут переквалифицированы с организатора группы на ее участника, обещал адвокат. Во время расследования уголовного дела было арестовано имущество правозащитника на сумму более четырех млн руб.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование завершено, а обвинительное заключение по нему утверждено.

Георгий Портнов