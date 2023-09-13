В Петербурге закрылось Бюро регистрации несчастных случаев

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти закрыло Бюро регистрации несчастных случаев из-за опасности утечки данных, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.

Круглосуточная справочная Бюро перестала работать с 30 августа. Прекращение работы Бюро в ГУ МВД объяснили рисками, связанными с анонимностью звонков в справочную службу. Там посчитали, что такие звонки могут угрожать безопасности персональных данных граждан. Поскольку идентифицировать личность звонившего невозможно, то позвонить в службу могут и мошенники. «Поэтому поступающие звонки от граждан формировали потенциально угрозы безопасности субъектов персональных данных, в том числе из самых незащищенных категорий — пенсионеры, одинокие люди»,— объяснили в ведомстве.

Теперь для получения информации о потерявшемся человеке нужно обратиться в отдел полиции и предъявить документ, который подтверждает право на получение данных. Сотрудники Бюро перейдут на работу в дежурные части районов.

Рекомендации, как найти пропавшего человека, читайте в материале «Ъ» — «Что делать и куда обращаться, если пропал человек».

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