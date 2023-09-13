Суд ЕС отказал Виктору Рашникову в снятии санкций

Суд Евросоюза (ЕС) отказал в удовлетворении иска председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора Рашникова, который просил исключить его из санкционных списков. Также с предпринимателя взысканы судебные расходы, сумма которых не уточняется, сообщает «Ъ».

Виктор Рашников попал под ограничения после введения Евросоюзом четвертого пакета санкций против России в марте 2022 года. В этот санкционный список также вошли бизнесмены Роман Абрамович, Герман Хан, представители СМИ, банков, энергетических, металлургических и оборонных предприятий. Решение ЕС в отношении него господин Рашников оспорил в Европейском суде общей юрисдикции.

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