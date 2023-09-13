Суд ЕС отказался снять санкции с Виктора Рашникова

Суд Евросоюза (ЕС) отклонил иск председателя Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора Рашникова, требовавшего исключить его из санкционных списков. Суд также обязал предпринимателя оплатить все судебные расходы, их сумма не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, его адвокаты настаивали, что было допущено нарушение хартии основных прав ЕС, в частности, предусматривающей предварительное уведомление и достаточное обоснование любых мер, принимаемых против физлиц. Также, как утверждает защита, были нарушены критерии внесения лиц в санкционные списки, права на частную собственность и свободу предпринимательства, передает «РИА Новости».

Господин Рашников подпал под ограничения в марте 2022 года, когда ЕС ввел четвертый пакет санкций против России. В мае того же года оспорил включение в санкционный список ЕС. В августе Виктор Рашников и ММК попали под санкции США. Журнал Forbes включил предпринимателя в рейтинг россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019–2021 годы, господин Рашников занял там десятое место с 148 млрд руб.

Лаура Кеффер