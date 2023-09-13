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Минздрав назвал временным закрытие детского санатория в Дзержинске

Работу детского пульмонологического санатория «Светлана» в Дзержинске приостановят с 18 сентября до особого распоряжения. По техническим причинам в учреждении, специализирующемся на лечении заболеваний дыхательных органов, нельзя начать отопительный сезон, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном минздраве.

Фото: санаторий «Светлана»

Фото: санаторий «Светлана»

Причиной закрытия санатория стала аварийная котельная. Денег на ее ремонт в бюджете нет, рассказали в госучреждении. Сколько средств нужно на починку котельной, как давно она находится в таком состоянии и почему ее не ремонтировали, в минздраве не ответили.

Дети с заболеваниями органов дыхания смогут получить лечение в санаториях «Большая Ельня» и «Городец». Сотрудникам «Светланы» предоставят ежегодные отпуска, оплатят простой или трудоустроят их в другое учреждение.

Елена Ковалева

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