Детский санаторий в Дзержинске закрывают из-за аварийной котельной

В Дзержинске закрывают детский санаторий «Светлана», специализирующийся на лечении заболеваний легких и дыхательных путей. Причиной стала аварийная котельная, ремонтировать ее не будут — в бюджете нет на это денег, сообщили «Ъ-Приволжье» в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУЗ НО «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» Фото: ГБУЗ НО «Детский пульмонологический санаторий «Светлана»

Котельную не могут отремонтировать уже несколько лет. Учреждение давно просило перевести ее на газ, но этого так и не случилось.

Работников отправят в простой, оставшиеся дети выедут из пульмонологического санатория до 16 сентября.

«Ъ-Приволжье» направил запрос в министерство здравоохранения региона.

Елена Ковалева