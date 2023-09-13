Сенатор от исполнительного органа власти Кузбасса сохранил свое место в Совфеде

Вступивший в должность в среду губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наделил полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти региона Алексея Синицына. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства Кузбасса в среду, 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Синицын проработал представителем исполнительной власти Кузбасса предыдущие пять лет. Он был назван в числе трех кандидатов на должность сенатора от региона в Совете Федерации, которые Сергей Цивилев направлял в областную избирательную комиссию в августе.

Помимо Алексея Синицына в списке были также Надежда Ильина, которую также в среду законодательное собрание Кузбасса утвердило своим представителем в СФ, и Николай Сенчуров, избранный в новый состав заксобрания и занявший в нем должность заместителя одного из комитетов на освобожденной основе.

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Игорь Лавренков, Кемерово