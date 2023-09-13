Gloria Jeans откроет в Петербурге крупнейший магазин на Северо-Западе

Крупнейший в Северо-Западном регионе магазин бренда Gloria Jeans отроется в ТК «Невский Центр» в Санкт-Петербурге. Как стало известно «Ъ-СПб», официальное открытие запланировано на 16-17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Магазин GJ расположится на 2,2 тыс. кв. м, которые раньше занимал шведский H&M. Новое пространство станет первым в регионе магазином GJ в обновленной концепции.

Новая торговая точка GJ в ТЦ «Невский Центр» станет 26-й в сети ритейлера в Петербурге. До конца года компания планирует довести их число до 30, а также реконструировать несколько существующих объектов. Всего в 2023 году GJ планирует открыть 160 магазинов.

По итогам первого полугодия 2023 года сеть включает 704 магазина, общая площадь недвижимости компании на конец июня составила 600 тыс. кв. м.

Ранее «ъ-СПб» сообщал, что еще один магазин Gloria Jeans весной открылся вместо Uniqlo в «Доме мод» на Петроградской стороне в Петербурге.

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