Экс-глава Полысаево в Кузбассе задержан за посредничество в передаче взятки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего бывшего главы администрации Полысаевского городского округа Раиса Гильфанова. Его обвиняют в передаче взятки по поручению взяткодателя (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, будучи главой города обвиняемый предложил директору коммерческой организации помочь в получении разрешение на добычу сапропеля в Тисульском муниципальном округе, выступив в качестве посредника при передаче взятки в $3 тыс.США должностным лицам правительства Кузбасса. При этом он указал, что у него уже есть договоренность по данному поводу.

Директор коммерческой организации согласился, но при этом сообщил о поступившем ему коррупционном предложении в правоохранительные органы. Действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, он передал фигуранту сначала $2 тыс., а затем и оставшуюся часть. Все эти действия были зафиксированы и пресечены сотрудниками управления ФСБ по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. В этот момент Раис Гильфанов уже не работал главой Полысаево.

В среду Центральный районный суд Кемерова рассмотрел ходатайство следователя об избрании в отношении Раиса Гильфанова меры пресечения в виде заключения под стражу и удовлетворил его. Напомним, что он проработал мэром Полысаево менее года, вступив в должность 12 января 2023 и объявив об отставке по состоянию здоровья 31 августа.

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Игорь Лавренков, Кемерово