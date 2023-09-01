Глава Полысаево ушел в отставку по состоянию здоровья

Мэр Полысаевского городского округа в Кемеровской области Раис Гильфанов ушел в отставку. Ее принял горсовет на своей сессии 31 августа.

В своем Telegram-канале господин Гильфанов объяснил уход с поста состоянием здоровья. «Очень жаль, что так мало времени я смог посвятить развитию этого прекрасного города»,— отметил он.

Раис Гильфанов проработал на этом посту менее года. Он возглавил шахтерский город Полысаево с населением 25,6 тыс. человек в декабре 2022 года после ухода Валерия Зыкова. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в настоящее время господин Зыков является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

С 1 сентября обязанности главы Полысаево исполняет Елена Березина.

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Валерий Лавский