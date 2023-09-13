Концерт певицы МакSим в Ижевске вновь перенесли

В столице Удмуртии концерт певицы МакSим, запланированный на 16 сентября в ДК «Металлург», не состоится. Мероприятие перенесли по «техническим причинам». Соответствующее уведомление поступило от организаторов, пишет «KASSIR.RU».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В настоящее время сроки проведения концерта не сообщаются. При этом известно, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату.

Напомним, концерт певицы в Ижевске отменяют не в первый раз. Ранее выступление переносили в феврале, затем — в апреле. Изначально причиной стало изменения гастрольного графика и съемок на шоу «Голос».