В Петербурге задержали поджигателя вышки мобильной связи

Полиция Санкт-Петербурга задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, поджег вышку мобильной связи, на которой находилось оборудование сразу трех компаний, стало известно «Фонтанке».

Мужчина был задержан в квартире на Гражданском проспекте, в одном квартале от места поджога. По версии полиции, 11 сентября он с помощью бумаги поджег оборудование на вышке мобильной связи. Поджигателя доставили в отдел полиции, где был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Объяснения подозреваемого в поджоге сотрудники полиции сочли нелогичными, поэтому для освидетельствования была вызвана специализированная психиатрическая скорая.

11 сентября абоненты Калининского района Петербурга заметили перебои в работе мобильной связи. Инженер одной из компаний, обеспечивающих связь, проверил все вышки района и обнаружил около дома 22 по улице Брянцева сгоревшую вышку. Рядом лежала обгоревшая бумага.

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