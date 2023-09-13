Мотоциклиста, сбившего ребенка в Усть-Лабинске, осудили на 3,5 года

Усть-Лабинский районный суд огласил приговор мотоциклисту, сбившему ребенка в парковой зоне. Ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и 500 тыс. руб. компенсации потерпевшим, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вечером 25 июня 2023 года 59-летний Николай Хархаров за рулем мотоцикла «Ява» наехал на 13-летнего подростка около озера Копытце. Ребенка госпитализировали с серьезными травмами. Мотоциклист скрылся с места ДТП, его объявляли в розыск. Позже мужчину задержали и заключили под стражу, на допросе он полностью признал вину.

Николая Хархарова признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Приговор в законную силу не вступил.

Георгий Ефименко

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