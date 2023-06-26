В Усть-Лабинске объявили в розыск мотоциклиста, наехавшего на ребенка

В Усть-Лабинске разыскивают водителя, который наехал на ребенка на пешеходной зоне. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД по Усть-Лабинскому району.

Происшествие произошло 25 июня около 19 часов на озере Копытце в Усть- Лабинске. Мотоциклист наехал на подростка на пешеходной зоне и скрылся. Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести.

«Если вы располагаете какой-либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемого водителя мотоцикла, просьба сообщить в Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району по телефонам: 102, 8(86135) 4-11-82, 8-999-437-70-62»,— просят в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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