На участке трассы Екатеринбург — Пермь ограничат движение 13 и 14 сентября

На 285 км трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь в Нижнесергинском районе 13 и 14 сентября будут временно ограничивать движение. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, проезд будет ограничен ночью.

Ограничение проезда под путепроводом будет вводиться из-за монтажа балок пролетных строений с 22:00 до 23:15 13 сентября, а также с 00:00 до 06:15. 14 сентября движение будет ограничено с 22:00 до 23:15.

Напомним, на территории региона за 1,5 млрд руб. отремонтируют семь участков трасс. Проведение ремонта планировалось в 2024-2025 годы, однако за счет механизма опережающего финансирования они начнутся в этом году.

Полина Хабарова

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