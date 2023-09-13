Украинца заочно осудили за разбой и убийство в Курске 15-летней давности

Курский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 47-летнего гражданина Украины Александра Грыдина за преступления 15-летней давности: разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч.4 ст. 162 УК РФ, до 15 лет колонии) и убийство группой лиц, сопряженное с разбоем (ч.2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В основу уголовного дела легли события 3 ноября 2008 года, которые произошли в частном доме на улице Солнечной в Курске. Согласно материалам дела, четверо мужчин и две женщины распивали там спиртное. Когда алкоголь закончился, между Давыдовым, Скомороховым, Грыдиным и потерпевшей произошел конфликт из-за того, что женщина отказалась давать им 100 руб. на пополнение запасов горячительного.

Тогда Грыдин ударил собутыльницу по голове металлическим предметом, похожим на молоток, после чего она потеряла сознание и упала на пол. Давыдов ударил потерпевшую по голове металлическим предметом, напоминающим топор без рукоятки, а Скоморохов — бутылкой и металлическим предметом, а также нанес множество ударов по телу женщины руками и ногами. Последний удар нанес Давыдов. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Давыдов, Скоморохов и Грыдин похитили из карманов погибшей желаемую сумму и купили на нее самогон. Чтобы избежать уголовной ответственности, они закопали труп на участке домовладения Давыдова, который был хозяином застолья. В мае 2009 года он увидел на огороде ногу убитой и сообщил об этом правоохранителям, сказав, что это тело неизвестной ему женщины. В ходе разбирательств он признал вину в преступлениях.

В 2010 году Курский облсуд приговорил Давыдова и Скоморохова к девяти и 12 годам колонии строгого режима соответственно. Однако Грыдин скрылся от органов следствия и до сих пор находится в международном розыске. С учетом того, что он пребывает за пределами России и уклоняется от явки в суд, а также не был привлечен к ответственности по этому делу в другом государстве, облсуд назначил ему наказание заочно.

Алина Морозова

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